Hastings cinema listings, Friday to Thursday, June 14-20

What’s on in Hastings this week

Electric palace cinema, High Street

PARIS IS BURNING (15): Wed 19.00. A classic New York documentary that celebrates LGBT diversity and attitude.

IF BEALE STREET COULD TALK (15): Thu 11.00, 20.00. Set in early-1970s Harlem, If Beale Street Could Talk is a moving love story of a couple’s unbreakable bond.

Kino-Rye, Lion Street, Rye

Men In Black International (12A): Fri 13.00, 15.15, 18.10, 20.30. Sat 13.00, 15.30, 17.50, 20.15. Sun 12.45, 15.30, 17.50, 20.15. Mon, Tue, Wed 12.45, 15.30, 17.50, 20.30. Thu 13.00, 15.30, 18.10, 20.30.

Gloria Bell (15): Fri 10.45, 17.55. Sat 20.30. Sun 13.00. Mon 18.05. Tue 13.00. Tue 20.15. Wed 18.05. Thu 15.15.

Late Night (15): Fri 20.15. Sat 12.45. Sun 20.30. Mon 15.15. Tue 17.50. Wed 10.30. Thu 12.45.

Rocketman (15): Fri 12.45. Sat, Sun 18.05. Mon 13.00, 20.15. Tue 15.30. Wed 13.00, 20.15. Thu 10.20, 17.50.

Aladdin (PG): Fri 15.25. Sat 10.10, 15.15. Sun 10.25, 15.15. Tue 10.30. Wed 15.15.

Matthew Bourne’s Swan Lake (PG): Thu 20.15.

Kino-teatr, Norman Road, St Leonards

Bel Canto (15): Fri 15.00. Thu 15.00. Fri 19.30.

A Dog’s Journey (PG): Sat 12.00. Sun 16.30.

Nora (15): Plus an introductory talk from Olga Mamonova. Sun 14.00.

Odeon, Queens Road, Hastings

Aladdin (PG): Fri 14.00, 17.00, 20.00. Sat & Sun 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. Mon-Wed 14.00, 17.00, 20.00.

Brightburn (15): Wed 20.45.

Detective Pikachu (PG): Sat & Sun 09.30.

Fighting With My Family (12A): Tue 12.00.

Men In Black International (12A): Fri 15.00, 17.45, 20.30. Sat & Sun 12.15, 15.00, 17.45, 20.30. Mon-Wed 15.00, 17.45, 20.30.

Missing Link (PG): Sat & Sun 10.00.

NT Live – All About Eve (12A): Mon 19.20.

Rocketman (15): Fri 14.15, 17.15, 20.15. Sat & Sun 17.15, 20.15. Mon 13.45, 16.30. Tues-Wed 14.15, 17.15, 20.15.

The Secret Life of Pets 2 (U): Sat & Sun 09.45, 12.00, 14.30.

X-Men Dark Phoenix (12A): Fri 15.15, 18.00, 20.45. Sat & Sun 12.00, 15.15, 18.00, 20.45. Mon & Tues 15.15, 18.00, 20.45. Weds 15.15, 18.00.

Four things to do in the Hastings area. Click here to find out more.