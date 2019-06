Hastings cinema listings, Friday to Thursday, June 7-13

What’s on in Hastings this week

ELECTRIC PALACE CINEMA, HIGH STREET

AT ETERNITY’S GATE (12A): Fri, Sat 20.00.

SUNSET BOULEVARD (PG): Sun 20.00.

STYX (12A): Thu 11.00, 20.00.

KINO-RYE, LION STREET

Aladdin (PG): Fri 13.10, 17.40. Sat 10.30, 15.10. Sun 10.40, 15.20. Mon 13.15, 20.15. Tue 10.30, 16.30. Wed 13.15, 17.55. Thu 10.30, 15.40.

Late Night (15): Fri 13.00, 18.20, 20.15. Sat 13.20, 17.30, 17.45. Sun 13.15, 17.30, 19.45. Mon 15.30, 17.45, 20.30. Tue 14.15, 18.00, 20.15. Wed 11.00, 15.30, 18.05, 20.30. Thu 13.30, 18.15, 20.15.

Rocketman (15): Fri 10.20, 15.30, 20.30. Sat 12.40. Sun 12.50, 18.00, 20.30. Mon 13.00, 18.00. Tue 11.30, 13.15. Wed 13.00, 20.15. Thu 13.15, 17.45.

ROH Live Ballet – Romeo & Juliet: Tue 19.15.

Take That – Greatest Hits Live: Sat 20.00.

The Secret Life Of Pets 2 (U): Fri 15.45. Sat 10.45, 15.30. Sun 11.00, 15,30. Mon, Th 15.50. Tue, Wed 16.00.

KINO-TEATR, NORMAN ROAD, ST LEONARDS

Dumbo (PG): Fri 14.00.

Wild Rose (15): Sat 15.00, 19.30.

Styx (12A): 15.00.

Blue Note Records – Beyond The Notes (U): Wed 15.00, 19.30.

The Blue Angel (U): Thu 19.30.

Live Stream – Royal Ballet: Romeo & Juliet, Tues 19.15, £16 (£14 concs, £12 under 16s). Kenneth MacMillan’s passionate choreography for Romeo and Juliet shows The Royal Ballet at its dramatic finest. Sergey Prokofiev’s iconic score provides the basis for the ballet’s romantic pas de deux and vibrant crowd scenes, while 16th-century Verona is created by Nicholas Georgiadis’s designs.

ODEON, QUEENS ROAD, HASTINGS

ALADDIN (PG): Fri 14.00, 17.00, 20.00. Sat & Sun 11.00, 14.00, 17.20, 20.00. Mon-Wed 14.00, 17.00, 20.00.

DETECTIVE PIKACHU (PG): Sat 12.20. Sun 12.20, 14.45.

DUMBO (PG): 9.40.

GODZILLA – KING OF THE MONSTERS (12A): Fri 17.50, 20.50. Sat 17.00. Sun & Mon 17.50, 20.50. Tue 16.15. Wed 17.50, 20.50.

PAW PATROL MIGHTY PUPS (U): Sat & Sun 10.10. Tue 14.20.

ROCKETMAN (15): Fri 15.00, 19.45. Sat & Sun 19.45. Mon 15.00, 19.45. Tue 19.45. Wed 15.00, 19.45.

ROYAL BALLET – ROMEO AND JULIET LIVE: Tue 19.15.

TAKE THAT – GREATEST HITS LIVE (12A): Sat 20.00.

THE AFTERMATH (15): Tue 12.00.

THE SECRET LIFE OF PETS 2 (U): Fri 15.15, 17.20. Sat 10.30, 12.45, 14.45, 15.15, 17.20. Sun 10.30, 12.45, 15.15, 17.20. Mon-Wed 15.15, 17.20.

XMEN – DARK PHOENIX (12A): Fri 14.50, 17.40, 20.30. Sat & Sun 12.00, 14.50, 17.40, 20.30. Mon-Wed 14.50, 17.40, 20.30.

Four things to do in the Hastings area. Click here to find out more.