Hastings cinema listings, Friday, June 28, to Thursday, July 4

What’s on in Hastings this week

ELECTRIC PALACE CINEMA

HIGH STREET

WILD RODE (15): Fri & Sat 20.00.

PIRAHNA (15): Sun 20.00.

SOMETIMES, ALWAYS, NEVER (15): Thu 11.00, 20.00.

KINO-RYE

LION STREET

Yesterday (12A): Fri 11.00, 13.00, 15.30, 18.10, 20.30. Sat 10.30, 13.00, 15.20, 18.10, 20.30. Sun 10.30, 12.50, 15.25, 17.45, 20.10. Mon-Wed 13.00, 15.30, 18.10, 20.30. Thu 10.45, 13.00, 15.30, 18.10, 20.30. Babies: Wed 10.45.

Toy Story 4 (PG): Fri 13.50, 15.55, 18.00, 20.15. Sat 11.00, 13.45, 15.55, 17.45, 20.00. Sun 11.00, 13.10, 15.15. Mon 12.30, 14.45, 17.00. Tue 10.45, 13.45, 15.55, 18.00, 20.15. Wed, Thu 13.45, 15.55, 18.00, 20.15.

Glyndebourne Live: Cinderella. Sun 17.30.

ROH Encore Ballet: Romeo & Juliet, Mon 19.15.

KINO-TEATR

ST LEONARDS

Amazing Grace (U): Fri 15.00, 19.30.

Aladdin (PG): Sat 15.00, 19.30 Sun 15.00.

Rocketman (15): Wed 19.30.

Odeon, Queens Road, Hastings

ALADDIN (PG): Sat & Sun 10.20.

AVENGERS ENGAME (12A): Plus deleted scene. Mon 19.00.

CHILD’S PLAY (15): Fri-Sun 21.15.

FISHERMAN’S FRIENDS (12A): Tue 12.00.

SPIDER-MAN – FAR FROM HOME (12A): Mon 23.35. Tue & Wed 14.00, 17.15, 19.00, 20.30.

THE LEGO MOVIE 2 (U): Sat & Sun 10.00.

TOY STORY 4 (U): Fri 14.20, 15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 18.40, 19.30, 20.30. Sat & Sun 11.40, 12.40, 13.20, 14.20, 15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 18.40, 19.30, 20.30. Mon 14.20, 15.20, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30. Tue & Wed 14.10, 15.00, 16.30, 17.30, 20.00.

YESTERDAY (12A): Fri 13.15, 14.40, 17.30, 20.20. Sat & Sun 12.00, 14.40, 17.30, 20.20. Mon 13.30, 14.40, 16.15, 17.30, 20.20. Tue & Wed 14.15, 17.00, 1945.

Eastbourne entertainment listings, Friday, June 28, to Thursday, July 4. Click here to read more.